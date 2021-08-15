Підручний та Джима потрапили у топ-5 шоу-гонки у Вісбадені
Джерело:24 канал
У німецькому Вісбадені завершилася чоловіча традиційна шоу-гонка City-Biathlon. Українець Дмитро Підручний певний час лідирував і боровся за перемогу, однак не зміг забігти в призи.
Норвежець Йоханнес Бьо провів практично ідеальну гонку. У швидкості на дистанції йому не було рівних, а в найвідповідальніші моменти – і на стрільбі.
Дивіться також Обійдеться без операції: стали відомі подробиці моторошної травми Бєсєдіна
Підручний на останню стрільбу прийшов другим, але використовував на ній відразу три запасних патрони і пропустив вперед кількох суперників. А на виході з рубежу Дмитро слідом за німцем Романом Реєсом не вписався у поворот і впав, влетівши в рекламний борд.
На відміну від жіночої гонки, падінь у чоловіків було кілька. Найбільше не пощастило старшому братові переможця гонки – Тар'єю Бьо, він не втримався на ногах двічі. Причому вдруге фіаско сталося на останньому колі, коли він втік до срібної нагороди.
Падіння Тар'єя виявилося досить жорстким: він втратив відразу два лижерололера і впав на асфальт, до крові пошкодивши коліна та лікті, після чого не зміг продовжити гонку і був змушений зійти з дистанції.
Результати гонки
- Йоханнес Бьо 32.01,5
- Карім Халілі +16,4
- Лукас Хофер +22,7
- Роман Реєс +29,7
- Дмитро Підручний +42,2
Джима стала четвертою
Українка Юлія Джима, яка в кваліфікації стала сьомою, почала фінал невдало, кілька разів їй довелося заходити в штрафну зону.
У другій частині гонки 30-річна українка зібралася і після останньої стрільби, яку відпрацювала ідеально, піднялася на четверте місце і в підсумку втримала його.
Перемогу здобула італійка Доротея Вірер, яка на фінішному колі не залишила шансів француженці Жюльє Сімон – тріумфаторці минулорічної гонки в Вісбадені. Замкнула трійку призерок чешка Маркета Давидова.
Результати гонки
- Доротея Вірер 30:46.8;
- Жулія Сімон +38.6
- Маркета Давідова +1:14.9
- Юлія Джима +1:47.4