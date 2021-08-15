Про стан футболіста розповів реабілітолог "біло-синіх" Володимир Ярмошук.

До слова Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео

"Ця травма вважається середньої важкості. Вони неприємна через те, що потрібні певні терміни для реабілітації. Неможливо після неї відновитись через місяць", – сказав Ярмошук, запевнивши, що нападник обійдеться без хірургічного втручання.

Наразі 25-річному українцю зняли гіпс, він проходить курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській. Бєсєдін на травмованій нозі носить спеціальний ортез, який зменшує навантаження на коліно і дозволяє м'язам швидше відновлюватись. Попри це, лікарі не рекомендують Артему поспішати з реабілітацією, адже цього року він вже точно не зіграє.

Біль тільки коли роблю якісь рухи. Є дискомфорт, буває боляче. Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали. Бачив ці фотографії моменту травми. Довелося подивитися, та й то одним оком, тому що страшно. Але це футбол,

– розповів про свою травму Бєсєдін.

Що відомо про травму Артема Бєсєдіна