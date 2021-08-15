Про стан футболіста розповів реабілітолог "біло-синіх" Володимир Ярмошук.
До слова Яремчук забив гол і зробив асист у дебютному матчі чемпіонату Португалії: відео
"Ця травма вважається середньої важкості. Вони неприємна через те, що потрібні певні терміни для реабілітації. Неможливо після неї відновитись через місяць", – сказав Ярмошук, запевнивши, що нападник обійдеться без хірургічного втручання.
Наразі 25-річному українцю зняли гіпс, він проходить курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській. Бєсєдін на травмованій нозі носить спеціальний ортез, який зменшує навантаження на коліно і дозволяє м'язам швидше відновлюватись. Попри це, лікарі не рекомендують Артему поспішати з реабілітацією, адже цього року він вже точно не зіграє.
Біль тільки коли роблю якісь рухи. Є дискомфорт, буває боляче. Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали. Бачив ці фотографії моменту травми. Довелося подивитися, та й то одним оком, тому що страшно. Але це футбол,
– розповів про свою травму Бєсєдін.
Що відомо про травму Артема Бєсєдіна
- Артем Бєсєдін вийшов в матчі Євро-2020 Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.
- На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.
- Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.