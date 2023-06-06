"Мій дім": окупанти цинічно відправили під воду рідне місто першої ракетки України

Окупанти у ніч на 6-те червня підірвали дамбу та зруйнували Каховську ГЕС. Найближчі населені пункти тепер охоплені водою, а люди, які чекають евакуації, опинились у пастці.

Евакуація мешканців йде повним ходом. Однак є території, куди нашим рятувальним вкрай складно дістатись, але там досі чекають на порятунок тисячі українців та їх домашніх улюбленців. Також закликають перед евакуацією забирати тваринок разом із собою або бодай відв'язувати їх, аби дати їм шанс на життя.

До теми "Ссику*ни бояться контрнаступу": як український спорт реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС

Росія зруйнувала життя у рідному місті Калініної

Через підрив станції Нова Каховка була повністю охоплена водою. Біля місцевої адміністрації плавають лебеді. Це черговий терористичний злочин росіян, за який вони повинні бути жорстко покарані.

Особливо складний цей день для нашої першої ракетки країни Ангеліни Калініної. Для тенісистки Нова Каховка – рідне місто. На екологічну катастрофу спортсменка відреагувала на своїй сторінці у соціальній мережі, виклавши відео з затопленого міста.

Мій дім. Моє дитинство,

– підписала відео тенісистка.

Український спорт протягом усього дня активно реагує на тероризм загарбників. Наприклад, футболіст Роман Зозуля припустив, що підрив Каховської ГЕС викликаний контрнаступом ЗСУ. Ворог боїться атак українців, тому вирішив такими діями відкласти контрнаступ українських військ.

Легкоатлетка Анна Рижикова запросила російських спортсменів на змагання у затоплену Нову Каховку. Українка запропонувала їм позмагатись на залитому водою стадіоні футбольного клубу Енергія. Натомість Катерина Усик, дружина Олександра Усика, вщент рознесла росіян.