Підкорювачі вершин: львівські борчині здобули 11 нагород на чемпіонаті України

1 лютого 2021 , 10:59
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В останні дні першого місяця 2021 року 30-31 січня у Конча-Заспі відбувся чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. Представниці Львівської області зібрали цілу скарбничку з нагород.

Джерело: 24 канал

Змагання були відбірковими до чемпіонату Європи та ліцензійних турнірів на Олімпійські ігри у Токіо. Представниці Львівської області здобули аж 11 нагород, з яких дві були найвищого ґатунку. Чемпіонками України стали Оксана Лівач (50 кілограмів) та Христина-Зоряна Демко (55 кілограмів).

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11 нагород для представниць Львівщини

Титулована 23-річна Лівач впевнено перемогла Тетяну Заяц із Рівного та львів'янку Богдану Ящук. У фіналі Оксана не залишила шансів Тетяні Профатіловій із Донеччини.

Христина-Зоряна Демко на шляху до "золота" у фіналі здолала представницю Львівської області Олександру Хоменець. Остання відповідно здобула "срібло" чемпіонату України.

Борчині Львівської області здобули 3 срібні нагороди та 6 бронзових медалей. Окрім Хоменець "срібло" здобули Тетяна Кіт, яка у вирішальній сутичці у категорії до 57 кілограмів, поступилась Аліні Грушиній (Київщина). Ще одне друге місце у досвідченої Алли Черкасової (до 68 кілограмів). Чемпіонка світу 2018 року програла Аліні Бережній на туше.


Тетяна Кіт слухає настанови тренера / Фото: Марія Костенко

Бронзові медалі здобули: Богдана Ящук (до 50 кілограмів), Марія Мартинчук (до 53 кілограмів), Софія Боднар (до 59 кілограмів), Юлія Ткач (до 62 кілограмів), Манола Скобельська (до 65 кілограмів) і Оксана Чудик (до 68 кілограмів).

Додамо, що нещодавно Ткач завоювала бронзову медаль на гран-прі Франції у ваговій категорії до 62 кілограм.


Юлія Ткач на чемпіонаті України / Фото: Марія Костенко

50 кілограмів

  1. Оксана Лівач
  2. Тетяна Профатілова
  3. Вероніка Москальова, Богдана Ящук

53 кілограми

  1. Марія Винник
  2. Лілія Маланчук
  3. Лілія Горішня, Марія Мартинчук

55 кілограмів

  1. Христина-Зоряна Демко
  2. Олександра Хоменець
  3. Наталія Клівчуцька, Анастасія Кравченко


Чемпіонат України з вільної боротьби / Фото: Оксана Костенко

57 кілограмів

  1. Аліна Грушина
  2. Тетяна Кіт
  3. Ірина Харів

59 кілограмів

  1. Катерина Зелених
  2. Юлія Лісовська
  3. Оксана Москальова, Софія Боднар

62 кілограми

  1. Ірина Коляденко
  2. Ілона Прокопевнюк
  3. Юлія Ткач

65 кілограмів

  1. Тетяна Ріжко
  2. Оксана Кухта
  3. Манола Скобельська, Анастасія Остапук

68 кілограмів

  1. Аліна Бережна
  2. Алла Черкасова
  3. Аліна Рудницька, Оксана Чудик

72 кілограми

  1. Романа Вовчак
  2. Анна Мазуркевич
  3. Ірина Залізко, Анастасія Альпєєва

76 кілограмів

  1. Алла Белінська
  2. Анастасія Осняч
  3. Людмила Павловець