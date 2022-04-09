Підкорила не лише планку, а й світ: Магучіх – найкраща легкоатлетка Європи

У березні Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у сербському Белграді. Українка отримала відзнаку за високі результати.

Підкорила усю Європу

Ярослава Магучіх з найкращим результатом сезону у світі стала підкорила Белград – 2,02 метри. Легкоатлетка принесла Україні "золото" чемпіонату світу. Після чого Ярослава увійшла у топ-4 претенденток на звання найкращої легкоатлетки Європи у березні, пише 24 канал.

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Уболівальники та підписники соцмереж Європейської легкоатлетичної асоціації відзначили досягнення української "Королеви висоти". Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи у минулому місяці. Заслужила!

Суперницями Ярослави були: сербка Івана Вулета (стрибки у довжину), Ауріол Донгмо із Португалії (штовхання ядра) та Муджінга Камбунджі зі Швейцарії (60 метрів).

Цікаво, що стрибунка у висоту дотримала слово. Перед стартом українка пообіцяла постаратись підійняти синьо-жовтий прапор вище інших.

Нагадаємо, що Магучіх стала авторкою першої нагороди України на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні. Ще одну медаль принесла Марина Бех-Романчук, яка взяла "срібло" у нетрадиційному для себе потрійному стрибку.