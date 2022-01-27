Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що Петраков поїде до Туреччини слідкувати за потенційними гравцями національної команди.

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"Олександр Васильович вирушить до Туреччини, де відбуватимуться збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України. Петраков особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", – сказав Павелко.

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