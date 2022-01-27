Президент УАФ Андрій Павелко розповів, що Петраков поїде до Туреччини слідкувати за потенційними гравцями національної команди.
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"Олександр Васильович вирушить до Туреччини, де відбуватимуться збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України. Петраков особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", – сказав Павелко.
Боротьба України за участь на ЧС-2022
- Шотландія стане першим суперником "синьо-жовтих" у плей-офф відбору ЧС-2022. Матч відбудеться на очах рідних уболівальників шотландців.
- Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то вони проведуть ще одну зустріч проти переможця матчу Уельс – Австрія. Звитяги у цих двох зустрічах дозволять підопічним Петракова поїхати у Катар.
- Через ці поєдинки УАФ перенесли три матчі УПЛ.
- Україна з другого місця пробилась у плей-офф відбору. Пряму путівку з групи у Катар здобула Франція.