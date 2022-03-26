Під час змагань бачила перед собою картину бойових дій, – Костевич

Олена Костевич стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби. Українка прокоментувала свою перемогу у Норвегії.

Костевич: Мене це надихало на перемогу

Українська спортсменка подякувала норвезькій федерації стрільби, яка повністю взяла на себе усі витрати перебування Олени Костевич у їх країні. Українка зізналась, що їй складно було сконцентруватись на змаганнях, коли у її рідній країні йде війна.

До теми Зі сльозами на очах: українка Костевич – чемпіонка Європи з кульової стрільби

Олена відчуває велику підтримку з усіх куточків світу.

"Було важко концентруватися на самих змаганнях. Зараз вся увага прикута до України. Всі нас дуже підтримують. Почула багато слів підтримки. І бачила багато сліз на очах людей", – сказала спортсменка.

Костевич розповіла, що додало їй мотивації боротись та принести Україні перемогу на престижному старті.

Багато разів під час змагань я бачила перед собою картинки бойових дій. Мене це надихало на перемогу. У фінальній частині змагань всі глядачі щиро вболівали за мене, це мені додало впевненості, щоби здобути цю бажану перемогу,

– розповіла Костевич.

Для Олени Костевич ця перемога на чемпіонаті Європи стала вже третьою у кар'єрі. До цього українка перемагала у 2015 та 2016 роках.