Під час оборони "Азовсталі" загинув боксер Артем Моша

В "Азовсталі" загинув чемпіон міста Києва з боксу Артем Моша. Про це повідомила мати героя.

Ніколи не пробачимо цього ворогу

Героїчно захищаючи Маріуполь загинув Артем Моша. Наш воїн помер 8 травня.

Читайте також "Янголи спорту": 33 українських спортсмени загинули від рук окупантів

Матір загиблого Ірина Єгорчинко повідомила у своїй сторінці у фейсбуці про смерть сина. Вона показала у мережі листування з Артемом.

Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже добрим сином. Побачимося синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося,

– написала Ірина.



Останні повідомлення від Артема / Фото з фейсбуку Ірини Єгорченко

Моша був чемпіоном Києва з боксу. Спортсмен служив у Збройних Силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь".

За офіційними даними за період повномасштабної російсько-української війни загинули 34 українських спортсмени.

Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.

Сайт доступний тут.

Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.

Героїчна оборона Маріуполя