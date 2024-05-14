Трагічний дебют: в Англії під час першого професійного бою в кар'єрі загинув 29-річний боксер

У неділю, 12 травня, в Лондоні відбувся вечір боксу в "Harrow Leisure Centre". Він завершився жахливою трагедією з летальним кінцем.

Дебютний бій у професійній кар'єрі проводив 29-річний британський боксер Шериф Лаваль. Його суперником був португалець Малам Варела.

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Свято боксу перетворилося на трагедію

За регламентом поєдинок мав тривати 6 раундів. Половина бою пройшла в рівній боротьбі, проте вже у четвертому сталася трагічна подія, яка закінчилася непоправною втратою.

Малам Варела завдав удар у скроню, від якого британець упав на канвас. Рефері почав відлік до десяти, але швидко усвідомив серйозність стану британського боксера та терміново викликав на ринг медиків.

Шерифу Лавалю одразу почали робити серцево-легеневу реанімацію, яка тривала більше, ніж 10 хвилин. Згодом 29-річного спортсмена доставили до лікарні, де, на жаль, було констатовано його смерть.

Ця подія сколихнула всю Велику Британію. Осторонь не залишився і претендент на звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Тайсон Ф’юрі. Він висловив співчуття з приводу смерті свого земляка.

Боже, упокой його душу. Коли ти заходиш на ринг, тобі платять за небезпеку. Ми там, щоб завдавати шкоди один одному, б’ючи один одного по голові та тілу, і, на жаль, такі речі трапляються постійно,

– заявив Ф’юрі.

Зазначається, що Шериф Лаваль займався боксом з 2018 року й лише цього року вирішив спробувати свої сили на професійному рівні. У зв'язку з трагедією всі наступні поєдинки карду було скасовано.