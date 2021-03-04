Петряк забив за Фехервар та вийшов у лідери найкращих бомбардирів в Угорщині

Угорський Фехервар 3 березня провів провів домашній матч у чемпіонаті країни проти Пакша. Український півзахисник господарів Іван Петряк відкрив рахунок у зустрічі.

Гравець збірної України Іван Петряк вийшов у стартовому складі Фехервара та провів на полі 77 хвилин. Вже на початку матчу українець розмочив нулі на табло.

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Черговий гол Петряка

Вже на 11-й хвилині Петряк вивів господарів вперед у рахунку. Цей гол став єдиним у першому таймі. По перерві знову у центрі уваги опинився півзахисник з України, який заробив на собі пенальті. До позначки підійшов Зівзівадзе та впевнено реалізував 100% нагоду. За рахунку 2:0 на користь Фехервару Петряк покинув поле.

Для українця цей гол став 9-м у 29 матчах, також у його активі 6 асистів в Угорщині. Тепер півзахисник посідає третє місце у перегонах найкращих бомбардирів сезону.

Не пройшло і хвилини, як господарі пропустили. Голом відзначився Гарасті, а вже за п'ять хвилин до завершення матчу він оформив дубль. У підсумку – 2:2 бойова нічия. Фехервар втратив домашню перемогу, яка вже була в них у руках.