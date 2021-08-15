Петряк забив дебютний м’яч у сезоні у першій грі Макаренка за Фехервар

Фехервар 14 серпня зіграв на виїзді проти Дірмоунта у чемпіонаті Угорщини. Іван Петряк забив гол за гостей, команди розписали мирову.

Петряк відкрив відлік голам у сезоні

У стартовому складі Фехервара вийшли відразу два українські футболісти – Іван Петряк та Євген Макаренко. Для останнього ця зустріч стала дебютною за новий клуб.

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Петряк став автором єдиного голу клубу у зустрічі. На 30-й хвилині українець відгукнувся на передачу та в один дотик пробив голкіпера – 1:0.

Однак його гол не став переможним. У середині другої 45-хвилинки господарі зрівняли цифри на табло завдяки результативному удару Барнабаша Варги.

Команди розійшлись мировою 1:1. Це друга поспіль нічия Фехервара. Петряк забив дебютний гол у новому сезоні. Макаренко провів на полі увесь матч, Петряк був замінений на 88-й хвилині.

Петряк у новому сезоні провів за угорський клуб вже 4 поєдинки. У минулому сезоні Іван за 42 матчі забив 13 голів та віддав 11 асистів.

Макаренко підписав угоду з клубом Угорщини до кінця червня 2023 року.

Після двох зустрічей Фехервар із 2 очками йде на 8-й позиції у турнірній таблиці чемпіонату.