Петряк забив дебютний м’яч у сезоні у першій грі Макаренка за Фехервар
Джерело:24 канал
Фехервар 14 серпня зіграв на виїзді проти Дірмоунта у чемпіонаті Угорщини. Іван Петряк забив гол за гостей, команди розписали мирову.
Петряк відкрив відлік голам у сезоні
У стартовому складі Фехервара вийшли відразу два українські футболісти – Іван Петряк та Євген Макаренко. Для останнього ця зустріч стала дебютною за новий клуб.
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Петряк став автором єдиного голу клубу у зустрічі. На 30-й хвилині українець відгукнувся на передачу та в один дотик пробив голкіпера – 1:0.
Однак його гол не став переможним. У середині другої 45-хвилинки господарі зрівняли цифри на табло завдяки результативному удару Барнабаша Варги.
Команди розійшлись мировою 1:1. Це друга поспіль нічия Фехервара. Петряк забив дебютний гол у новому сезоні. Макаренко провів на полі увесь матч, Петряк був замінений на 88-й хвилині.
- Петряк у новому сезоні провів за угорський клуб вже 4 поєдинки. У минулому сезоні Іван за 42 матчі забив 13 голів та віддав 11 асистів.
- Макаренко підписав угоду з клубом Угорщини до кінця червня 2023 року.