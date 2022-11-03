Петряк назвав причину розгромної поразки Шахтаря у матчі проти Лейпцига

У середу, 2 листопада, Шахтар прийняв РБ Лейпциг в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Німецький клуб зумів взяти реванш у "гірників".

Лейпциг помстився донецькому супернику за поразку у першому турі 1:4. У другому матчі у ворота Анатолія Трубіна влетіло 4 голи. Натомість "гірники" не те, що не забили, а не могли навіть пробити у рамку воріт.

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Петряк: Вони скористалися нашими помилками

У підсумку – 4:0, розгромна перемога німецького клубу. Лейпциг вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів, а Шахтар мусить задовольнятись Лігою Європи.

Іван Петряк, який замінив на фланзі травмованого Олександра Зубкова, прокоментував поразку у фінальному турі групового раунду. Іван відіграв увесь матч, але забити супернику так і не зумів.

Лівий вінгер назвав причину розгрому.

У них фізично сильна команда, а швидкий гол нас надламав, і вже потрібно було відкриватися. Вони скористалися нашими помилками, ми ж не змогли забити, хоч кілька гарних моментів було. Лейпциг свої моменти реалізував,

– розповів Петряк.

Футболіст зізнався, що Ігор Йовічевіч потужно мотивував команду напередодні поєдинку. "Гірники" хотіли перемогти, але це футбол.

Тепер Шахтар продовжить виступи у єврокубках в Лізі Європи. Однак Петряк не став робити сміливих прогнозів. Наразі донецький колектив готується до найближчого матчу УПЛ.