"Можемо зустрітися з Роналду або Моурінью": Петряк оцінив можливих суперників Шахтаря в ЛЄ

Півзахисник "гірників" Іван Петряк проаналізував потенційних суперників у стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування турніру вібудеться о 14:00.

Сьогодні донецький Шахтар дізнається суперника в 1/16 Ліги Європи. Початок церемонії жеребкування відбудеться в швейцарському Ньоні о 14:00 за київським часом.

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Вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, якого суперника він би хотів отримати.

Суперники у Лізі Європи? Звичайно, приглядались. Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду або Моурінью. Важко сказати. Звичайно, хочеться проходити якомога далі. Ліга Європи – це Ліга Європи. Але буває ж так, що сильніших опонентів можеш пройти, а слабших – ні. Треба дивитись жеребкування і вже потім працювати,

– сказав Петряк.

Зазначимо, що суперником "гірників" стане одна з команд, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи. Саме з ними й доведеться змагатися за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Потенційні суперники Шахтаря в плей-оф Ліги Європи

Манчестер Юнайтед (Англія)

Мідтьюлланн (Данія)

Монако (Франція)

Нант (Франція)

Ренн (Франція)

Рома (Італія)

ПСВ (Нідерланди)

Уніон Берлін (Німеччина)

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року.