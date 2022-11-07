"Можемо зустрітися з Роналду або Моурінью": Петряк оцінив можливих суперників Шахтаря в ЛЄ

7 листопада 2022 , 11:37
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Джерело:

Футбол 24

Півзахисник "гірників" Іван Петряк проаналізував потенційних суперників у стикових матчах Ліги Європи. Жеребкування турніру вібудеться о 14:00.

Сьогодні донецький Шахтар дізнається суперника в 1/16 Ліги Європи. Початок церемонії жеребкування відбудеться в швейцарському Ньоні о 14:00 за київським часом.

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Вінгер Шахтаря Іван Петряк розповів, якого суперника він би хотів отримати.

Суперники у Лізі Європи? Звичайно, приглядались. Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи – можлива зустріч з Роналду або Моурінью. Важко сказати. Звичайно, хочеться проходити якомога далі. Ліга Європи – це Ліга Європи. Але буває ж так, що сильніших опонентів можеш пройти, а слабших – ні. Треба дивитись жеребкування і вже потім працювати,
– сказав Петряк.

Зазначимо, що суперником "гірників" стане одна з команд, яка посіла друге місце у своїй групі Ліги Європи. Саме з ними й доведеться змагатися за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Потенційні суперники Шахтаря в плей-оф Ліги Європи

  • Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Мідтьюлланн (Данія)
  • Монако (Франція)
  • Нант (Франція)
  • Ренн (Франція)
  • Рома (Італія)
  • ПСВ (Нідерланди)
  • Уніон Берлін (Німеччина)

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 16 та 23 лютого 2023 року. 

Автор: Сергій Шаховець