Петренко – найкраща з українок в "індивідуалці" в Антгольці, Давидова вперше виграла "глобус"

В італійському Антгольці відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках сьомого етапу Кубка світу. Українські біатлоністки знову не змогли поборотися за нагороди.

Петренко і Меркушина у заліковій зоні

Індивідуальну гонку пропускали відразу двоє українок – Олена Білосюк і Дарія Блашко. Таким чином, на старт вийшли тільки троє наших спортсменок.

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За медалі ніхто з українок не потрапив, але відразу двоє фінішували в заліковій зоні. Ірина Петренко з двома штрафними хвилинами фінішувала на 32-у місці.

Також у топ-40 попри три штрафні хвилини потрапила Анастасія Меркушина – 37-а позиція.

Найгірший результат в Юлії Джими, яка через 7 штрафних хвилин посіла 71-у сходинку.

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Давидова виграла Малий кришталевий глобус

Як і в чоловічій гонці, жінки розігрували Малий кришталевий глобус у заліку індивідуальних гонок. Перемога в заліку дісталася чешці Маркеті Давидовій, яка в Антгольці фінішувала шостою.

Для Давидової це перший Малий кришталевий глобус у кар'єрі.

У самій гонці перемогу здобула француженка Жустін Бреза. Друге місце посіла її землячка Жулія Сімон, яка програла майже хвилину.

Третьою стала шведська біатлоністка Мона Брурссон. Вона, як і Сімон, отримала дві штрафні хвилини й програла Брезі понад півтори хвилини.

Результати індивідуальної гонки в Антгольці

1. Жустін Бреза (Франція, 0+0+1+0) 42:20.6

2. Жулія Сімон (Франція, 0+0+1+1) +51.1

3. Мона Брурссон (Швеція, 0+0+1+1) +1:37.2

...

32. Ірина Петренко (Україна, 1+1+0+0) +4:46.0

37. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+2) +4:59.0

80. Юлія Джима (Україна, 0+2+2+3) +8:26.1