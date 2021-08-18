Петраков вніс зміни у склад збірної України перед матчами відбору на ЧС-2022
Джерело:УАФ
Олександр Петраков після того, як приступив до роботи у збірній України, вніс зміни у склад "синьо-жовтих" перед матчами відбору на ЧС-2022.
Петраков перевів із резервного списку до числа викликаних на вересневий збір гравців півзахисника угорського Фехервару Євгена Макаренка.
До теми Хто такий Олександр Петраков – новий наставник збірної України з футболу
30-річний Макаренко доповнив раніше оголошений склад. Усього Макаренко провів 14 матчів за національну команду.
Збірна України розпочне збір 29 серпня у Києві. Перший офіційний матч з Петраковим Україну чекає 1 вересня у Казахстані.
Розширений список заявки збірної України
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі — Шахтар Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі — Динамо Київ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Тарас Качараба (Славія Прага, Чехія).
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко (Шахтар Донецьк), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва — Ференцварош, Угорщина), Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина).
Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1 Дніпро), Данило Сікан (Шахтар Донецьк).Олександр Петраков очолив збірну України вночі 18 серпня. Він буде виконувати обов'язки головного тренера. Наставник "синьо-жовтих" відразу викликав у команду Тараса Качарабу та Данила Сікана.