Петраков включив таланта Шахтаря у розширений список збірної України

Головний тренер збірної України Олександр Петраков звернув увагу на Михайла Мудрика. Гравець Шахтаря потрапив у розширений список "синьо-жовтих".

Заслужив на виклик

Олександр Петраков не зміг обійти стороною гру талановитого хавбека "гірників". Михайло Мудрик вже потрапив у розширений список та має чудову нагоду полетіти зі збірною України на важливий матч проти Шотландії.

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Наставник розповів, що вже мав розмову з футболістом. Петраков сказав Мудрику, у чому йому потрібно додати на футбольному полі.

Він у розширеному списку збірної, там 36 людей. Нам потрібно готувати візи наперед до Шотландії. Подивимося, що Михайло покаже, ще є час. Ми з ним добре поговорили,

– сказав тренер "синьо-жовтих".

Нагадаємо, що 24-го березня Україна зіграє на виїзді проти Шотландії у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Якщо збірній вдасться здобути перемогу, то підопічні Петракова зіграють проти переможця матчу Уельс – Австрія. Гра відбудеться 29-го березня.

Що відомо про Мудрика