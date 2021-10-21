Петраков поверне Маліновського у збірну України

Футболіст Аталанти Руслан Маліновський погодився зустрітися з наставником збірної України з футболу Олександром Петраковим. Є ймовірність, що футболіст зможе зіграти у листопадових матчах національної команди.

Маліновський може зіграти з Боснією

11 листопада збірна України вдома проведе товариський поєдинок із командою Болгарії, а 16 листопада українці на виїзді зіграють із Боснією і Герцеговиною.

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Перед останнім матчем для "синьо-жовтих" у межах групового етапу відбору на ЧС-2022 Петраков планує викликати в збірну найсильніших футболістів.

У список гравців, яких викличе виконуючий обов'язки головного тренера, буде також включено півзахисника Аталанти Руслана Малиновського, який пропустив останні матчі збірної.

Відповідні перемовини між хавбеком Аталанти та наставником збірної вже відбулися. Відомо, що Руслан погодився на пропозицію приїхати до головної команди країни, де у тренера і футболіста відбудеться зустріч.

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