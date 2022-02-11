Петраков відвідав збори Шахтаря: відео емоційної розмови з Де Дзербі
11 лютого 2022 , 12:23Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал ФК Шахтар
Поки що українські клуби працюють на зборах у Туреччині, не сидять без діла й тренери збірних України. Подивитися на гравців у справі вирушили Руслан Ротань та Олександр Петраков.
Зокрема, 10 лютого Шахтар провів вечірнє тренування в Белеку. За заняттям спостерігав головний тренер національної збірної України Олександр Петраков.
До слова Під пильним оком тренера України: Петраков відвідав тренування Шахтаря та Вереса на зборах
Петраков після заняття дуже емоційно поспілкувався із наставником гірників Роберто Де Дзербі.
Відео спілкування Петракова та Де Дзербі (дивіться з 02:35)
Крім занять Шахтаря Олександр Петраков також був помічений на тренуванні Маріуполя та на спарингу Вереса.
Петраков переглядає гравців для матчів плей-офф за участь на ЧС-2022
- Шотландія стане першим суперником "синьо-жовтих" у плей-офф відбору ЧС-2022. Матч відбудеться на очах рідних уболівальників шотландців.
- Якщо українцям вдасться святкувати перемогу, то вони проведуть ще одну зустріч проти переможця матчу Уельс – Австрія. Звитяги у цих двох зустрічах дозволять підопічним Петракова поїхати у Катар.
- Через ці поєдинки УАФ перенесли три матчі УПЛ.
- Україна з другого місця пробилась у плей-офф відбору. Пряму путівку з групи у Катар здобула Франція.