"Має бути вірменин": російський тренер розкритикував призначення Петракова у збірній Вірменії

У суботу, 14 січня, Федерація футболу Вірменії оголосила про призначення Олександра Петракова на посаду нового головного тренера. Таке рішення сподобалось не усім, хто має вірменське коріння.

Перший взявся критикувати рішення місцевої федерації російський тренер із вірменським корінням Олександр Григорян. Він публічно висловив своє незадоволення російським ЗМІ, пише 24 канал.

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Григорян: На призначення Петракова я дивлюсь вкрай негативно

56-річний наставник впевнений, що національну збірну повинен очолювати тренер, який має паспорт Вірменії.

Принципово висловлюся, що на призначення Петракова я дивлюся вкрай негативно. Я сам росіянин, народився у Вірменії, але виріс у Росії, але коли йдеться про збірну Вірменії, я завжди висловлювався, що головний тренер має бути вірменин. Це не означає, що я ставлюсь до цього з націоналістичної точки зору, але я на практиці зіткнувся з цим і дійшов такого висновку,

– сказав Григорян.

Російський тренер-провокатор відзначив двох осіб, які розвивають футбол у Вірменії – Джеван Челоянець та Артур Согомонян: "Це люди, які будують у Вірменії академії, вкладають гроші у дитячо-юнацький футбол, ставляться до цього дуже серйозно. Тільки вірменин може зрозуміти менталітет гравців і те, як треба мотивувати команду, тому я категорично проти призначення Петракова", – додав російський наставник з вірменським корінням.

Григорян запевнив, що збірна розглядала й вірменських тренерів. Олександр назвав, на його думку, найкращого кандидата на посаду головного тренера національної команди. Ним став Єгіше Мелікян, який привів Пюнік до чемпіонства у Вірменії.

Єгіше Мелікян добре знайомий українському уболівальнику. Розпочинав свою кар'єру вірменин у статусі асистента тренера у Сталі, яку у 2017 році й сам очолив. Протягом 2019 – 2020 років був асистентом та згодом й головним тренером футбольного клубу ПФК Львів. Протягом своєї кар'єри футболіста виступав на дві країни – рідну Вірменію та Україну.

Олександр Григорян за свою чималу вже тренерську кар'єру не може похвалитись якимись здобутками. Він змінив вже не один десяток російських клубів. Можна виділити хіба що період в Анжи, на чолі якого він провів 20 матчів.

Петраков ж 13 січня офіційно покинув збірну України. До цього Олександр Васильович працював із різними віковими категоріями "синьо-жовтих". Найбільшим досягненням у кар'єрі є звання чемпіона світу на чолі збірної України віком до 20 років, яке команда здобула у 2019 році.