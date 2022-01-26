Петраков розповів про проблеми Ярмоленка, Зінченка та Маліновського для збірної України

Головний тренер збірної України з футболу Олександр Петраков відслідковує виступи українських гравців закордоном. І його не надто влаштовує їх ігрова практика.

За словами Петракова, він активно підтримує зв'язок з українськими легіонерами, постійно зідзвонюється з ними кожні два тижні.Робить це для того, щоб особисто дізнатися як в них справи.

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Петраков відзначає, що в гравців є проблема з ігровою практикою.

Андрій Ярмоленко не грає, Олександр Зінченко не завжди виходить у складі, Руслан Малиновський не грав, в Едуарда Соболя змінився тренер та Едік не грає. Звісно, є із цим проблеми. Але сподіваюся, що протягом цього місяця ситуація в цьому питанні покращиться. Переживаємо за них, уся країна за них переживає,

– заявив Петраков.

Ігровий час українців