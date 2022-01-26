За словами Петракова, він активно підтримує зв'язок з українськими легіонерами, постійно зідзвонюється з ними кожні два тижні.Робить це для того, щоб особисто дізнатися як в них справи.
Детальніше Маліновський та Петраков часто спілкуються: про що футболіст та тренер говорили
Петраков відзначає, що в гравців є проблема з ігровою практикою.
Андрій Ярмоленко не грає, Олександр Зінченко не завжди виходить у складі, Руслан Малиновський не грав, в Едуарда Соболя змінився тренер та Едік не грає. Звісно, є із цим проблеми. Але сподіваюся, що протягом цього місяця ситуація в цьому питанні покращиться. Переживаємо за них, уся країна за них переживає,
– заявив Петраков.
Ігровий час українців
- В цьому сезоні Андрій Ярмоленко має мало ігрового часу у Вест Хемі. Він зіграв в 11 матчах АПЛ, але загалом провів на полі лише 84 хвилини. Дещо більше ігрового часу в нього було у матчах Ліги Європи – 350 хвилин за п'ять матчів. Для прикладу, на Євро-2020 за збірну України Ярмоленко відіграв 446 хвилин
- Олександр Зінченко наприкінці 2021 року отримав травму. Відтак у 2022 році на поле він поки не виходив. А до цього сім разів зіграв за МанСіті в АПЛ, ще чотири матчі провів в Лізі чемпіонів.
- Матчі у 2022 році пропускає і Руслан Маліновський. 9 січня він востаннє вийшов на поле. Однак причини поки невідомі. Італійські ЗМІ писали, що все через те, що Маліновський не пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу, а в Італії заборонили виступати невакцинованим гравцям. Але його дружина заявила, що ця інформація не відповідає дійсності. До цього Маліновський був гравцем основи Аталанти – 18 матчів в Серії А, де забив 5 голів. Зе п'ять матчів – в Лізі чемпіонів.
- Після того, як бельгійський Брюгге змінив тренера, команда провела два офіційні матчі. В обох матчах Едуард Соболь не виходив на поле. При цьому в другому матчі захисник навіть не потрапив до заявки на гру.