Про Петракова

З серпня 2021 року збірну України з футболу очолює Олександр Петраков. Він на цій посаді замінив Андрія Шевченка, який працював з "синьо-жовтими" п'ять років.

"Багато чого змінилося. Але зараз знову повернулися до цієї тактики 4-3-3, при якій ми грали з Андрієм Шевченком. Є, звичайно, свої моменти, але в плані атмосфери в колективі нічого не змінилося. Все так же прекрасно. Петраков – прекрасний чоловік, і це прекрасно видно в інтерв'ю. Знаєте, є тренери з хитрістю. Це не про нього. Відкрита людина, з якою можна чесно поговорити. Він чесно все в очі розповість, і ти до нього відчуваєш довіру", – розповів Сергій Кривцов.

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Правда така відкритість тренера призвела до конфлікту з півзахисником Русланом Маліновським. Правда згодом його таки вдалося залагодити.

Він працював з хлопцями, які навряд чи могли йому відповісти – з юнаками в збірній. Тут він потрапив одразу в національну збірну на людей, в яких є ім'я у футболі, в яких є свій авторитет. Я думаю, він був не готовий до такого. Думаю, надалі таких ситуацій не буде,

– переконаний Кривцов.

За словами захисника, ніхто з футболістів не висловлювався проти призначення Петракова. Окрім того, він отримав чималу підтримку від гравців та лідерів команди, серед яких Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко.

"Ніхто не перешкоджав, не говорив: "ой, хто це прийшов?". Всі все слухали та виконували те, що він від нас вимагав", – відзначив Кривцов.

Попереду на Петракова в збірній України очікує важливий матч – 24 березня проти Шотландії у півфіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу. Якщо збірна України переможе в цьому матчі, то за путівку на Мундіаль зіграє проти переможця пари Уельс – Австрія.