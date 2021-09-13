Петраков поламав схему, яку створив Шевченко, – екстренер збірної України

Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що наставнику Олександру Петракову потрібно прояснити ситуацію з хавбеком Русланом Маліновським.

Йожеф Сабо прокоментував слова коуча збірної України Олександра Петракова, що Руслан Маліновський не захотів залишатися на матч з Чехією, а Олександр Караваєв не знає, як правильно тримати гравця на полі.

До теми Він просто сів і поїхав, – Петраков розповів про конфлікт з Маліновським

"Я вважаю, що виникла ситуація з Маліновським – втрата для збірної України. З одного боку, Петраков не правий. Він поламав схему з прекрасним півзахистом, яку створив Андрій Шевченко. За рахунок неї збірна вигравала багато матчів. Це на Євро не вийшло особливо, тому що Ярмоленко і Степаненко були після травм, Маліновський був утомленим з болячкою, а Зінченко приїхав за тиждень до турніру", – сказав він.

"З іншого боку, якщо Петраков сказав Маліновському, що він не вписується в його схему, то бажання футболіста достроково покинути збірну зрозуміло. У будь-якому випадку, для збірної це втрата. На сьогоднішній день сильніше Маліновського гравця немає", – підсумував Сабо.

Що відомо про конфлікт Маліновського і Петракова