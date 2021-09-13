Петраков поламав схему, яку створив Шевченко, – екстренер збірної України
Джерело:Tribuna.com
Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо вважає, що наставнику Олександру Петракову потрібно прояснити ситуацію з хавбеком Русланом Маліновським.
Йожеф Сабо прокоментував слова коуча збірної України Олександра Петракова, що Руслан Маліновський не захотів залишатися на матч з Чехією, а Олександр Караваєв не знає, як правильно тримати гравця на полі.
До теми Він просто сів і поїхав, – Петраков розповів про конфлікт з Маліновським
"Я вважаю, що виникла ситуація з Маліновським – втрата для збірної України. З одного боку, Петраков не правий. Він поламав схему з прекрасним півзахистом, яку створив Андрій Шевченко. За рахунок неї збірна вигравала багато матчів. Це на Євро не вийшло особливо, тому що Ярмоленко і Степаненко були після травм, Маліновський був утомленим з болячкою, а Зінченко приїхав за тиждень до турніру", – сказав він.
"З іншого боку, якщо Петраков сказав Маліновському, що він не вписується в його схему, то бажання футболіста достроково покинути збірну зрозуміло. У будь-якому випадку, для збірної це втрата. На сьогоднішній день сильніше Маліновського гравця немає", – підсумував Сабо.
Що відомо про конфлікт Маліновського і Петракова
- Руслан Маліновський не потрапив до основного складу збірної України у матчах відбору на ЧС-2022 проти Казахстану та Франції. В обох поєдинках Руслан виходив на заміну.
- Футболіст Аталанти покинув розташування збірної України перед товариським матчем проти Чехії. Руслан досі не коментував заяву Петракова.
- Згодом наставник "синьо-жовтих" Олександр Петраков зізнався, що Маліновський образився на тренера за недостатню кількість ігрового часу і коучу навіть довелось просити вибачення у футболіста.