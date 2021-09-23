Петраков довикликав ще одного воротаря у збірну України
23 вересня 2021 , 17:47Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Наставник збірної України Олександр Петраков вніс зміни до заявки команди на жовтневі матчі. В.о. головного тренера довикликав у збірну України четвертого голкіпера.
Бущан повертається у збірну
Олександр Петраков оголосив склад збірної України 17 вересня. У заявку потрапили три голкіпери: Андрій Пятов, Денис Бойко та Дмитро Різник.
До речі Збірна України продовжила падіння у рейтингу ФІФА
У резервному списку голкіперів були Георгій Бущан та Андрій Лунін.
23 вересня Петраков вирішив довикликати у збірну України воротаря Динамо Бущана. Таким чином, Георгій переведений з резервного складу збірної України до основного.Зауважимо, що Бущан пропустив три матчі збірної України у вересні. Страж воріт Динамо зазнав травми і тільки 18 вересня зіграв проти Олександрії у чемпіонаті України.
- У жовтні збірна України зіграє два поєдинки у відборі на чемпіонат світу-2022.
- Уже 9 жовтня Україна на виїзді зіграє проти Фінляндії, після чого 11 числа прийме у Львові Боснію і Герцеговину.
- Україні обов'язково потрібно перемагати в обох поєдинках.