Першою думкою після поразки було те, що мені хочеться зараз вбити себе, – Ястремська

Україна стартувала з двох поразок у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Даяна Ястремська прокоментувала свій виступ.

Українка поступилася представниці США Елісон Ріск (6(16):7, 5:7). Даяна дуже болісно відреагувала на свою поразку.

До теми Україна стартувала з двох поразок у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг

Моєю першою думкою після поразки було те, що мені хочеться зараз вбити себе. На таких турнірах важливим є кожен матч, завжди дуже багато емоцій,

– сказала тенісистка.

"Особливо зараз, коли в Україні таке відбувається, ти маєш екстра-мотивацію перемогти, перемогти для України. Це дуже важко, тому що ти граєш проти американок, глядачі вболівають за обидві команди, твоя збірна вболіває за тебе з лавки, всі дуже нервують, ти сам тиснеш на себе додатково", – зазначила Даяна.

"Знадобиться цілий день, що пояснити, що відбувалося в матчі"

Українка зазначила, що намагалася максимально сконцентруватися на грі та викласти всі сили на корті.

"Я навіть не пам’ятаю, яким був рахунок на тай-брейку в першому сеті. Кожне очко, яке ми грали, це було щось. Я навіть не знаю, як це описати словами.

Сетболи були то в мене, то в неї. Коли програєш, то намагаєшся максимально викластись. Коли виграєш, то тиску більше, ти намагаєшся грати дуже обережно. Але це не мій варіант.

Якщо я граю акуратно, коли маю шанси, тоді сама на себе тисну і починаю програвати. Напевно, мені знадобиться цілий день, що вам пояснити, що відбувалося в цьому матчі", – зізналася Ястремська.

"За нашою командою на трибуні було багато українців"

За словами Даяни, на поєдинку було присутньо багато українців. Це додавало мотивації для української команди.

Загалом, я вважаю, це був досить хороший поєдинок. Я докладала всіх зусіль. Сумно, що я програла, але мені також сподобалося грати тут,

– запевнила спортсменка.

"Я бачила, що за нашою командою на трибуні було багато українців. Було дуже приємно їх тут побачити. Мені здається, що глядачам сьогодні також було тяжко.

З одного боку, вони вболівали за своїх гравців, але хотіли й нас підтримати. Навіть коли голосно вболівали за американок, я не сердилась, я з розумінням до цього ставилася. Сьогодні була гарна атмосфера, яка запам’ятовується", – додала українка.

Україна та США зустрічаються в межах турніру вперше з 2012 року. Тоді збірні грали в Харкові, і американки виграли всуху з рахунком 5:0.

Даяна зіграє 16 квітня проти Джессіки Пегули, початок – не раніше 20.00.