Украинка уступила представительнице США Элисон Риск (6(16):7, 5:7). Даяна очень болезненно отреагировала на свое поражение.

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Моим первым мнением после поражения было то, что мне хочется сейчас убить себя. На таких турнирах важен каждый матч, всегда очень много эмоций,

– сказала теннисистка.

"Особенно сейчас, когда в Украине такое происходит, у тебя есть экстра-мотивация победить, победить для Украины. Это очень тяжело, потому что ты играешь против американок, зрители болеют за обе команды, твоя сборная болеет за тебя со скамейки, все очень нервничают, ты сам жмешь на себя дополнительно", – отметила Даяна.

"Потребуется целый день, что объяснить, что происходило в матче"

Украинка отметила, что пыталась максимально сконцентрироваться на игре и выложить все силы на корте.

"Я даже не помню, каким был счет на тай-брейке в первом сете. Каждое очко, которое мы играли, было что-то. Я даже не знаю, как это описать словами.

Сетболы были то у меня, то у нее. Когда проигрываешь, то стараешься максимально выложиться. Когда выиграешь, то давления больше ты пытаешься играть очень осторожно. Но это не мой вариант.

Если я играю аккуратно, когда у меня есть шансы, тогда сама на себя жму и начинаю проигрывать. Наверное, мне понадобится целый день, что вам объяснить, что происходило в этом матче", – призналась Ястремская.

"По нашей команде на трибуне было много украинцев"

По словам Даяны, на поединке присутствовало много украинцев. Это придавало мотивации для украинской команды.

В общем, я считаю, это был хороший поединок. Я прилагала все усилия. Грустно, что я проиграла, но мне тоже понравилось играть здесь,

– заверила спортсменка.

"Я видела, что за нашей командой на трибуне было много украинцев. Было очень приятно их увидеть здесь. Мне кажется, что зрителям сегодня тоже было тяжело.

С одной стороны, они болели своими игроками, но хотели и нас поддержать. Даже когда громко болели за американок, я не сердилась, я с пониманием к этому относилась. Сегодня была хорошая атмосфера, которая запоминается", – добавила украинка.

К слову. Украина и США встречаются в рамках турнира впервые с 2012 года. Тогда сборные играли в Харькове, и американки выиграли всухую со счетом 5:0.

Даяна сыграет 16 апреля против Джессики Пегулы, начало – не раньше 20.00.