На першому місці завжди були гроші, – Гвоздик розповів, чому вирішив повернутися на ринг
Олександр Гвоздик в цього року може повернутися на ринг. Боксер сподівається, що це станеться у листопаді.
Гвоздик: Якщо комусь це не подобається, то вибачте
В інтерв'ю для сайту 24 каналу Олександр гвоздик розповів про своє повернення на ринг. Боксер зізнався, що саме змусило відновити його спортивну кар'єру.
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Я вам казав, що це був комплекс причин, чому я закінчив кар'єру. По-перше, це поразка. Це впливає на гроші, які ти заробляєш. А я завжди казав, що я тут не тільки через пояси… Я не можу сказати, що в мене немає свого власного его. Тому що, звичайно, так – я хочу бути чемпіоном, я хочу пояси,
– сказав Гвоздик.
"Але на першому місці для мене завжди були гроші у професійному боксі. І, якщо комусь це не подобається, то вибачте. Я просто кажу так, як це є насправді. І мені здається, що так насправді для усіх. Окрім тих, хто просто... Просто всі боксери знають, що про це говорити не можна. Якщо ти хочеш битися за медалі, то залишайся у любительському боксі", – зазначив Олександр.
Нагадаємо, що Олександр вирішив повісити рукавиці на цвях у червні 2020 року. В своєму останньому поєдинку він поступився росіянину Артуру Бетербієву в об'єднавчому поєдинку.
Що відом про боксера
- Олександр Гвоздик – представник "золотої" збірної України, яка запалювала на Олімпійських іграх у Лондоні 2012. Тоді боксер з Харкова здобув бронзову нагороду.
- Після Олімпіади разом з іншими українськими "олімпійцями" Гвоздик взяв участі у проєкті "Українські отамани", які виступали у Всесвітній серії боксу (WSB). Олександр виграв усі бої в WSB. У 2014 році боксер розпочав кар'єру у професіоналах, виступаючи здебільшого у США.
- Українець виграв 17 поєдинків поспіль (14 нокаутом) і здобув титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.