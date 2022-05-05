Перший трофей в ОАЕ: Ребров відсвяткував перемогу Аль-Айну з синами та українським прапором

Український тренер Сергій Ребров на чолі Аль-Айну здобув перемогу у Кубку Ліги ОАЕ. Для нього це перший титул в Еміратах.

Неймовірна мотивація для українського тренера

Український фахівець завоював перший трофей на Близькому Сході. У фінальному протистоянні його команда перемогла Шабаб Аль-Ахлі, пише 24 канал.

До речі Ребров та Шевченко повернуться в Україну, щоб допомогти українцям перемогти окупантів

Перший тайм закінчився мінімальною поразкою для підопічних Реброва.

У другій половині матчу Аль-Айн зумів не просто відігратись, але й перевернув гру – Лаба та Канеду вивели команду українського фахівця вперед, але Картабіа врятував нічийний рахунок до фінального свистка.

Команди розпочали серію пенальті, де сильнішими виявились саме підопічні Сергія Реброва із рахунком 5:4.

Наставник вийшов відсвяткувати перемогу своєї команди разом з синами. Також він не забув про важливий патріотичний атрибут – український прапор.

Патріотичне відео

Ребров очолив Аль-Айн 6 липня 2021 року. Його контракт розрахований до кінця червня 2022-го.

Український наставник є номером один серед тренерів чемпіонату ОАЕ. Оскільки вже всьоме поспіль він є найкращим коучем в Еміратах.

Ребров не мовчить про війну в Україні

Аль-Айн також лідирує у чемпіонаті ОАЕ, маючи 52 очки після 21 зіграного туру. Друга Аль-Вахда має на 7 пунктів менше.

Відомий у минулому футболіст неабияк стурбований ситуацією в Україні. В перші ж дні повномасштабної війни він висловлює свою громадянську позицію.

Ребров був ініціатором збору коштів на українську армію серед футболістів-легіонерів. У перші дні нападу Росії їм вдалося зібрати близько 16,5 мільйонів гривень.

До того ж він неодноразово висловлював свою позицію щодо відсторонення росіян від світового спорту. Він наголошує, що дискваліфікація атлетів країн-агресорів буде платою за їхнє мовчання.

Також він раніше заявляв, що після закінчення чемпіонату ОАЕ він готовий повернутися до України та взяти до рук зброю. Коуч вкотре наголосив, що планує приїхати до рідної країни. Він чекає, коли закінчиться його контракт з Аль-Айном.