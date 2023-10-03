Гравець світового класу: подвійний комплімент Мудрику від легенд Челсі та Ліверпуля

Михайло Мудрик нагадав про себе, забивши дебютний гол за лондонський Челсі. Футбольні експерти відзначили майстерну гру українського вінгера.

Гравець лондонського Челсі Михайло Мудрик відзначився дебютним голом, який допоміг "синім" обіграти Фулхем (2:0). Українець нарешті почав виправдовувати видані аванси та демонструвати результативну гру.

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Похвала Мудрику

Колишні зірки Челсі та Ліверпуля Френк Лемпард і Джеймі Каррагер не приховували свого захоплення від гри Мудрика.

Це було дійсно добре спрацьовано,

– прокоментував забитий гол Лемпард.

На думку ексзахисника Ліверпуля Каррагера, саме так мають діяти гравці світового класу, до яких належить Мудрик.

"Це те, що повинні робити гравці світового класу з погляду цих позицій – ти можеш бути чудовим загалом, але ти повинен бути чудовим і в центрі поля.

Зараз у багатьох командах важливу роль відіграє не забивний форвард, а футболісти, які постачають йому ці голи", – сказав Каррагер.

На жаль, Мудрик не зміг продовжити свій перформанс в другому таймі через травму, яку отримав під час матчу. Однак тренер Челсі Маурісіо Почеттіно встиг заспокоїти вболівальників. Ушкодження українця виявилося не складним, і він зможе зіграти в суботньому матчі з Бернлі.

В нинішньому сезоні Михайло Мудрик зіграв 6 матчів за "синіх". Наразі на його рахунку 1 гол. Загалом у складі Челсі українець відіграв вже 24 матчі, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти.