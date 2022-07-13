Зробив обіцянку перед фанатами: Ярмоленко прокоментував свій перехід у клуб Реброва
13 липня 2022 , 16:32Читать новость на русском
Джерело:твітер Аль-Айна
Андрій Ярмоленко офіційно обрав наступний клуб у своїй футбольній кар'єрі. Лідер збірної України продовжить виступи в еміратському Аль-Айна.
Перші слова Ярмоленка в Аль-Айні
Швидше за все, що головним фактором такого переходу став український тренер. Із літа 2021 року Аль-Айн грає під керівництвом Сергія Реброва.
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Андрій Ярмоленко вдруге буде працювати з колишнім наставником Динамо. Футболіст коротко прокоментував свій прихід в еміратський клуб.
Андрій привітався із уболівальниками та пообіцяв, що віддасть усі сили на футбольному полі.
Привіт, вболівальники Аль-Айна. Я радий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку,
– сказав Ярмоленко.
Промо презентації Андрія Ярмоленка
Тонкощі переходу Ярмоленка
- Ярмоленко уклав угоду з Аль-Айном до 30 червня 2023 року.
- У команду українець прийшов на правах вільного агента, адже ще раніше покинув англійський Вест Хем. Тому еміратському клубу футболіст дістався безкоштовно.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що Андрій контактував із Динамо та навіть міг повернутись у київський клуб, якби не війна.