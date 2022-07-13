Зробив обіцянку перед фанатами: Ярмоленко прокоментував свій перехід у клуб Реброва

Андрій Ярмоленко офіційно обрав наступний клуб у своїй футбольній кар'єрі. Лідер збірної України продовжить виступи в еміратському Аль-Айна.

Перші слова Ярмоленка в Аль-Айні

Швидше за все, що головним фактором такого переходу став український тренер. Із літа 2021 року Аль-Айн грає під керівництвом Сергія Реброва.

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Андрій Ярмоленко вдруге буде працювати з колишнім наставником Динамо. Футболіст коротко прокоментував свій прихід в еміратський клуб.

Андрій привітався із уболівальниками та пообіцяв, що віддасть усі сили на футбольному полі.

Привіт, вболівальники Аль-Айна. Я радий приєднатися до цього великого клубу. Обіцяю вам битися за цю футболку,

– сказав Ярмоленко.

Промо презентації Андрія Ярмоленка

Тонкощі переходу Ярмоленка