"Дуже щасливі": перші емоції Лузан і Рибачок після здобуття олімпійського "срібла" в Парижі

У п'ятницю, 9 серпня, на Олімпіаді-2024 відбувся фінал у каное-двійках серед жінок на дистанції 500 метрів. У ньому українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок здобули для нашої країни чергову медаль.

Наші спортсменки стали віцечемпіонками Парижа-2024. Вони випередили на останніх метрах дистанції Канаду, яка стала третьою.

Читайте також Лузан і Рибачок здобули 11-ту медаль для України: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 9 серпня

Перші емоції олімпійських призерок

Україна була швидшою за бронзових призерок лише на 0,06 секунди. Чемпіонками ж стали представниці Китаю.

Одразу після здобуття "срібла" українки поділилися своїми емоціями. Вони заявили, що дуже щасливі та віддали всі свої сили під час заїзду.

Після фінішу розуміємо, що в трійці. А коли подивилися на табло, побачили, що ми другі та підтвердили свій результат – це щось неймовірне. Дуже щасливі. Виклалися максимально, все взяли, що було,

– сказала Лузан.

Анастасія Рибачок додала, що вони були дуже спокійними перед фінальним стартом і подякувала всім, хто їх підтримував:

"Може здатися смішним, але ми були спокійні, заспокоювали себе в роздягальні, жартували. Все прораховували до деталей. Підходжу до Люди та кажу, як вона відчуває – вона каже, що все буде добре. Ми заспокоїлися та пішли. Хочу подякувати тренерам, Люді, чоловіку за те, що після декрету в мене повірили, дали той шанс, а я його використала. Це нереальні емоції".

. Це друге поспіль "срібло" для України у жіночій каное-двійці на Олімпійських іграх.

Зазначимо, що 10 серпня Людмила Лузан та Анастасія Рибачок боротимуться також за вихід до фіналу в каное-одиночці на 200 метрів.