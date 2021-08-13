Я не розумію, – 18 років тому Роналду загнали в кут на першому інтерв'ю англійською: відео

Зірка світового футболу Кріштіану Роналду 18 років тому став гравцем Манчестер Юнайтед. Роналду переїхав на "туманний Альбіон" з португальського Спортінга.

Роналду не зміг відповісти на запитання

Роналду приїхав у Манчестер талановитим футболістом, але ще не став зіркою світового масштабу. Також Кріштіану мав помітні проблеми з англійською.

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Легенда МЮ Гарі Невілл на прохання журналістів запросив Роналду на флеш-інтерв'ю. Тоді португалець став гравцем матчу.

Роналду відразу попередив Невілла, що не знає англійської, на що той порадив Роналду сказати: "Я отримав задоволення від гри". Після цього футболісти посміялися.

Роналду ж вирішив взяти ініціативу на себе та сказав, що це була хороша та важлива гра. Журналіст запитав у Роналду, чи стає він більш впевненим з кожною грою.

Це запитання загнало в кут Роналду, який не зрозумів його. На допомогу прийшов Невілл, який відповів за Кріштіану.