Навіки стали героями нації: збірна Сан-Марино здобула першу офіційну перемогу в історії

У четвер, 5 вересня, відбулися матчі першого туру Ліги націй-2024/2025. В одному з них сталася епохальна подія.

Сан-Марино у Лізі D вдома приймало Ліхтенштейн. Скромна збірна з населенням країни у 33 тисячі здобула історичну перемогу, пише 24 Канал.

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Переписали історію

Єдиний гол у матчі забив 19-річний форвард Ніко Сенсолі. Він відзначився взяттям воріт суперника на 53-й хвилині.

Це дозволило національній команді здобути першу в історії офіційну перемогу в 177-му поєдинку. До цього в команди було лише 5 нічиїх.

Всього ж ця звитяга стала другою для санмаринців. У 2004 році вони святкували перемогу також над Ліхтенштейном, але в товариському матчі.

Таким чином Сан-Марино перервало 140-матчеву серію без перемог. Після фінального свистка на полі відбувалася справжня ейфорія, де концентрація щастя досягала максимуму.

Перші емоції вболівальників та футболістів Сан-Марино після перемоги: дивіться відео

До слова. Востаннє Сан-Марино не поступалося в офіційному поєдинку у 2020 році. Тоді у Ліці націй команда зіграла внічию 0:0 з Гібралтаром.

Дивіться відеоогляд матчу Сан-Марино – Ліхтенштейн

Зазначимо, що наступний офіційний матч Сан-Марино проведе 10 жовтня. Суперником буде Гібралтар, тож у санмаринців є реальний шанс вперше зробити серію з двох поспіль поєдинків без поразок.