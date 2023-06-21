З Металістом і Карпатами, але без Львова: визначились всі учасники Першої ліги 2023-2024
Джерело:ПФЛ
Другий дивізіон чемпіонату України розширюється до 20-ти команд, які гратимуть у два етапи. Сезон стартуватиме наприкінці липня.
Наприкінці липня цього року стартуватиме чемпіонат України у другому дивізіоні. Минулого сезону у УПЛ путівки здобули Полісся, Оболонь та ЛНЗ.
До теми Можуть спробувати зіграти у міні-футбол: в Інгульця залишилось у складі всього 5 футболістів
Тим чисом визначились всі учасники Першої ліги на сезон 2023-2024. Із УПЛ вилетіли Інгулець, Металіст та Львів. Втім останні заявку на участь не подали, тому пропустять цей турнір.
20 команд у Першій лізі
Після річної паузи поновлюють виступи у турнірі Поділля, Лівий Берег, Вікторія та Агробізнес. Натомість з Другої ліги піднялись Нива Бузова та Хуст. Тож у другому дивізіоні зіграють аж 20 команд. На першому етапі вони будуть поділені на дві групи за географічним принципом:
|ГРУПА А
|ГРУПА Б
|
Агробізнес (Волочиськ)
|Інгулець (Петрове)
Кремінь (Кременчук)
Діназ (Вишгород)
Металург (Запоріжжя)
Полтава (Полтава)
Лівий Берег (Київ)
Чернігів (Чернігів)
Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Маріуполь (Маріуполь)
Вікторія (Миколаївка)
* – Металіст гратиме в Ужгороді, тому віднесений до групи А
Формат Першої ліги в два етапи
На першому етапі команди гратимуть всередині своїх груп у два кола – вдома та на виїзді (сумарно – 18 турів). Очікується. що цей етап завершиться до кінця 2023 року.
Читайте також Повернення після 20-ти років: Мирон Маркевич офіційно очолив львівські Карпати
Після цього відбудеться поділ на "чемпіонську" групу та групу "за виживання". У першу потраплять перші п'ять команд з кожної групи, тоді як у другу – команди, що займуть 6-10 місця.
При цьому команди, які до цього грали в одній групі, не гратимуть один з одним на другому етапі. У турнірну таблицю переносяться результати їх ігор на першому етапі.
Учасники Першої ліги на мапі України / сайт ПФЛ
Таким чином, на другому етапі п'ять команд з групи А гратимуть у два кола проти п'яти команд з групи Б (10 турів). Таким чином, кожна команда проведе за сезон 28 матчів.
Перші два місця з "чемпіонської" групи напряму вийдуть в УПЛ, тоді як 3-4 місця гратимуть у плей-офф із клубами, що посядуть 13-14 позиції в елітному дивізіоні.
Хто зіграє у Другій лізі
Також став відомий склад учасників Другої ліги. У третьому за силою дивізіоні зіграють 13 клубів, в тому числі п'ять нових команд:
- Васт (Миколаїв)
- Дружба (Мирівка)
- Звягель (Звягель)
- Кремінь-2 (Кременчук)
- Кудрівка (Кудрівка)
- Локомотив (Київ)
- Металург-2 (Запоріжжя)
- Нива (Вінниця)
- Реал Фарма (Одеса)
- Скала 1911 (Стрий)
- Тростянець (Тростянець)
- Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
- ЮКСА (Київ)
Варто знати Вижити будь-якою ціною: Маркевич "допоможе" Металісту залишитись на футбольній мапі України
Вони зіграють у два кола. Скоріш за все, перші два місця напряму вийдуть в Першу лігу, а третє місце гратиме у плей-офф з третьою з кінця командою другого дивізіону.
Сезон у Першій лізі стартуватиме 28 липня, тоді як у Другій лізі – 6 серпня. Також ПФЛ повідомила, що всі матчі обох турнірів будуть транслюватися у прямому ефірі на ютуб-каналі організації.