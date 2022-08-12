Чемпіонат Україні в Першій Лізі пройде за незвичною схемою — пояснюємо в деталях

Другий дивізіон українського футболу буде розбитий на підгрупи, а в УПЛ зможуть вийти аж до чотирьох клубів. Розбираємось в деталях формату розіграшу Першої Ліги

Трохи більше ніж за тиждень має стартувати новий сезон в УПЛ. Поєдинки чемпіонату України пройдуть на території нашої країни попри війну з рф.

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Також будує плани старту сезону і Перша Ліга. Сьогодні ПФЛ представила формат розіграшу другого дивізіону чемпіонату України з футболу. Цей сезон має стати унікальним через систему розіграшу.

Розподіл на групи

Усього в Першій Лізі візьмуть участь 16 клубів, які розподіляться на дві групи (А та В) за географічним принципом. До першої увійдуть:

Буковина (Чернівці) Диназ (Вишгород) Епіцентр (Кам'янець-Подільський) Карпати (Львів) Нива (Тернопіль) Полісся (Житомир) Прикарпаття (Івано-Франківськ) ФСК Маріуполь (Маріуполь)

В групі В опинились:

Гірник-Спорт (Горішні Плавні) Кремень (Кременчук) ЛНЗ (Черкаси) Металург (Запоріжжя) Оболонь (Київ) ФК Полтава (Полтава) Скорук (Нікополь) ФК Чернігів (Чернігів)

Формат у два етапи

Сезон Першої Ліги пройде у два етапи. На першому команди всередині групи зіграють одна з одною вдома та на виїзді, щоб визначити топ-четвірки в кожній групі. Загалом на першому етапі буде по 14 матчів у кожного клубу.

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На другому етапі 1-4 місця груп сформують нову групу за вихід в УПЛ, а команди з 5 по 8 місця поведуть боротьбу за виживання. При цьому бали, які команди наберуть в очних іграх одна з одною, продублюються на другий етап.

Тобто, команди групи А будуть грати виключно з командами групи В. Тому другий етап займе всього 8 турів. Загалом турнір буде розрахований на 22 тури.

Підвищення та пониження в класі

До УПЛ напряму вийдуть 1 та 2 місце фінальної групи. Команди, які займуть 3-4 місця, зіграють у плей-офф із 13-14 командами еліти.

В разі повернення Маріуполя та Десни до УПЛ (за ними закріплені місця в еліті) матчі плей-офф будуть скасовані. Тоді в еліту вийдуть лише дві команди, а УПЛ буде розширена до 18 команд.

Щодо пониження в класі, то команда з останнього місця вилетить в Другу Лігу. Передостанню команду чекає битва у плей-офф з віцечемпіоном третього по силі дивізіону.

Друга Ліга

У цій лізі зіграють 11 команд:

Васт (Миколаїв) Звягель (Новоград-Волинський) Кремінь-2 (Кременчук) Металург-2 (Запоріжжя) Нива (Бузова) Нива (Вінниця) Реал Фарма (Одеса) Рубікон (Київ) Хуст Сіті (Хуст) Чайка (Петропавлівська Борщагівка) Полісся-2 (Житомир)

Ці команди зіграють у два кола одна з одною. Переможець вийде у Першу Ліга, а володар 2 місця протистоятиме у плей-офф 15-ій команді другого ешелону.