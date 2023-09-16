Одні годувальники: недавній тренер Металіста зазначив, що не відмовився б попрацювати у Росії

Периця Огненович прийняв найвигіднішу позицію, а саме на двох стільцях. Наставник не бажає виходити із зони комфорту.

Колишній тренер Металіста Периця Огненович розповів, що не був би не проти попрацювати у Росії. Сербський фахівець дотримується позиції "спорт поза політикою".

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Любитель усіх народів світу

Ексочільник харківського колективу розчарував своїм баченням глобальної проблеми. Огненович спершу розповів, що його запрошували взяти участь у матчі пам'яті Іллі Цимбаларя у Росії. Серб отримав телефонний дзвінок із закликом від людини, котрої він навіть не знає імені, проте Периця відмовив, оскільки зазначив, що займається своїм працевлаштуванням, а не через небажання мати щось спільне із країною-агресором.

Цікавим також стало і те, що колишній наставник українського колективу взагалі не бажає бойкотувати Росію. Діло в тому, що Огненович зазначив, що готовий попрацювати "запорєбріком". Сербський наставник заявив, що політика його не цікавить, а його головне завдання – це годувати свою родину, тому якщо російський колектив запропонує Периці співпрацю, то він готовий її залюбки прийняти

Я розумію, що відбувається в Україні, але не хочу про це говорити більш детально. Є політики, люди, які займаються розв’язанням цього питання та отримують за це зарплату. Я ж людина, яка займається спортом, і люблю кожен народ світу,

– сказав Огненович.

Периця Огненович у Металісті

Сербський фахівець очолив харківський колектив взимку у сезону 2022/2023. Головне завдання, яке стояло перед Перицею, було не вилетіти із командою до Першої ліги.

Та от зробити це Огненовичу було складно, навіть взявши до уваги те, що у тій кампанії Дніпро-1, котре боролося за чемпіонство, "крало" футболістів у Металіста, що, звичайно ж, знесилювало колектив.

Харків'яни на чолі з Огненовичем виглядали досить непогано та демонстрували місцями хороший футбол, та от цього не вистачило, закріпитись у еліті. Металіст зайняв 15-е місце у турнірній таблиці та напряму відправився до Першої ліги, після чого серба звільнили.

. Сербський наставник також зазначив, що російських спортсменів не повинні дискваліфіковувати із міжнародних змагань, оскільки ті не винні у війнах.