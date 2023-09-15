Проти представників терористів погоджуються грати лише такі ж самі авторитарні країни. Але й таких набирається не так вже й багато, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми Репутація важливіша: чергова збірна відмовилася грати з росіянами у футбол

Не хочуть їхати в Москву

На труднощі пошуку спаринг-партнерів поскаржився головний тренер збірної РФ Валерій Карпін. За його словами, навіть африканські країни відмовляються грати проти футболістів з куркою на футболці. Така неповага до "вєлікой страни" дуже дратує все керівництво РФС.

Федерація намагається знайти суперника. Зрозуміло, мені дуже хотілося б, щоб ми вже знали суперників на жовтень, щоб вони були стовідсоткові. Але живемо у тій ситуації, в якій живемо. Ви вважаєте, РФС не хоче за три місяці визначати суперника? Звісно, хоче. Африканська делегація виходить на нас: "Ми хочемо з вами зіграти у Москві". Потім зникають на тиждень, повертаються й кажуть: "Ні, ми не будемо". Напевно, порадилися з кимось в уряді, їм сказали, що їхати не треба,

– поскиглив Карпін.

Зазначимо, що через військову агресію проти України усі збірні та клуби РФ відсторонені від міжнародних турнірів. Щоб вдавати відсутність ізоляції, росіяни проводять товариські матчі. У 2023 році таких назбиралося три: проти Ірану, Іраку та Катару.

Попереду збірну РФ чекає повна невизначеність. Керівникам РФС знову доведеться купувати лояльність третіх країн, щоб провести бодай один виставковий матч.

До речі, за два роки збірна РФ ще жодного разу не зіграли в Москві. Можливо їм заважає "бавовна", яка останнім часом почастішала в столиці терористів.