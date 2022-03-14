Перейняв на передовій шкідливу звичку: Вернидуб передає вітання з фронту

Тренер Шерифа Юрій Вернидуб відразу повернувся до України після повномасштабного вторгнення Росії. Український фахівець обороняє рідну країну від окупантів.

Відразу після вторгнення окупантів на територію України, Вернидуб повернувся додому та вступив до Збройних Сил України. Вже близько двох тижнів він охороняє рідну країну від загарбників.

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Світлиною з війни поділився журналіст Володимир Звєров.

Юрій Миколайович передає усім вітання! Каже, на війні почав більше палити,

– написав він у своєму твітері.



Вернидуб передає вітання з фронту / Фото з твітеру журналіста

Раніше наставник Шерифа розповідав, що звісткою про війну його розбудив син. Відразу після цієї новини він вирішив проїхати до України.

Відразу після прибуття Вернидуб записався до територіальної оборони Запоріжжя.

Вернидуб очолює Шериф з грудня 2020-го.