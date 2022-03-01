"Переїхав" росіянина: українець Хижняк став чемпіоном найдавнішого турніру Європи
1 березня 2022 , 13:43Читать новость на русском
Джерело:Федерація боксу України
27 лютого в останній змагальний день міжнародного боксерського турніру "Странджа-2022" свій фінальний бій провів боксер з Полтави Олександр Хижняк. У фіналі він у трьох раундах переміг росіянина Павла Сосуліна.
Український "танк" "переїхав" росіянина
Українець зі символічним у наш час прізвиськом "Полтавський танк" не залишив шансів супернику з країни-агресора.
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Усі 5 суддів віддали перемогу Хижняку. Сосунов не забрав в Олександра жодного раунду. Майже увесь час росіянин перебував під потужними атаками українця. Сосунов буквально "дожив" до фінального гонга.
Відео перемоги Хижняка над росіянином
- Турнір "Странджа–2022" – це 73-й міжнародний турнір у Болгарії. Це найстаріші боксерські змагання Європи.
- Змагання тривали із 20 до 27 лютого 2022-го року. У них взяли участь 450 боксерів із 36 країн. Україну представляли 25 спортсменів.