"Переїхав" росіянина: українець Хижняк став чемпіоном найдавнішого турніру Європи

27 лютого в останній змагальний день міжнародного боксерського турніру "Странджа-2022" свій фінальний бій провів боксер з Полтави Олександр Хижняк. У фіналі він у трьох раундах переміг росіянина Павла Сосуліна.

Український "танк" "переїхав" росіянина

Українець зі символічним у наш час прізвиськом "Полтавський танк" не залишив шансів супернику з країни-агресора.

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Усі 5 суддів віддали перемогу Хижняку. Сосунов не забрав в Олександра жодного раунду. Майже увесь час росіянин перебував під потужними атаками українця. Сосунов буквально "дожив" до фінального гонга.

Відео перемоги Хижняка над росіянином