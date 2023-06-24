"У р*сні розрив шаблонів": дружина Усика висміяла росіян через заколот Пригожина

Дружина українського чемпіона світу з боксу Олександра Усика жваво відреагувала на заколот вагнерівців у Росії. Катерина Усик сподівається, що незабаром синьо-жовтий прапор замайорить над Кримом.

Військові найманці з ПВК "Вагнер" на чолі з Євгенієм Прігожиним створили справжній хаос на болотах, який показав всю нікчемність російської недодержави. Бойовики оголосили війну діючій владі РФ та продовжують похід на Москву.

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Катерина Усик: Крим повернеться до своєї української гавані

Останні події в Росії активно прокоментувала Катерина Усик. Дружина українського боксера висміяла російську пропаганду її ж меседжами.

"Росія напала на Росію. Самі себе бомблять. Роснацисти якісь", – йдеться в дописі Усик.

Реакція Катерини Усик на бунт Пригожина / instagram.com/usyk_kate1505

Катерина не могла не згадати рідний Крим, за яким дуже скучила.

"Кримусики. Ми скоро прийдемо. Крим повернеться до своєї української гавані. А всі хто зрадив Україну тікайте!", – написала Катерина Усик

Коментар Катерини Усик / instagram.com/usyk_kate1505

Проте декому з жителів окупованого півострова доведеться відповідати за свою зраду.

"У Криму вирує. Я розумію небажання більшості кримусиків повертатися до України. Більшість зрадників, які давали присягу Україні, так легко пішли підлизувати іншому диктатору. Я вірю у свою країну і що це просто так не пройде", – написала Катерина.

Реакція Катерини Усик / instagram.com/usyk_kate1505

А підсумувала Катерина лаконічною фразою: "У р*сні розрив шаблонів".

Реакція Катерини Усик / instagram.com/usyk_kate1505

Раніше ми розповідали, як відреагував на події в Росії спортивний директор Шахтаря Даріо Срна. Легенда "гірників" натякнув на швидке повернення на "Донбас-Арену".