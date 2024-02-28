Відпускати чи ні: президент і тренер Реала прийняли спільне рішення щодо майбутнього Луніна

Андрій Лунін у сезоні-2023/2024 продемонстрував усім, що є воротарем світового рівня. Він скористався своїм шансом після травми Тібо Куртуа та виграв конкуренцію в найдорожчого воротаря світу Кепи Аррісабалаги.

Українець останні 7 матчів Реала розпочинав з перших хвилин, у яких пропустив лише 3 голи. За цей період він став найкращим гравцем перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та очолив рейтинг воротарів Ла Ліги одразу за трьома показниками.

До теми Статистика не бреше: Лунін найкращий воротар Ла Ліги за трьома важливими показниками

У Реалі хочуть продовжити контракт із Луніним

Такі успішні виступи Андрія Луніна не залишилися непоміченими з боку головного тренера та президента "вершкових". Повідомляється, що вони вважають українця на цей час найкращим воротарем чемпіонату Іспанії.

Наш земляк повністю виправдовує довіру, яку отримав останнім часом, тому керівництво Реала дуже зацікавлене в продовженні співпраці з воротарем, контракт якого закінчується 30 червня 2025 року.

Очікується, що рішення щодо майбутнього Андрій Лунін буде приймати наприкінці нинішнього сезону. Він розраховує на ігрову практику, тому вирішальне значення матиме кількість матчів, яку він отримуватиме після повернення Тібо Куртуа.

. У кампанії-2023/2024 українець провів 19 матчів у всіх турнірах за Реал, у яких пропустив 14 голів і 9 разів зберіг свої ворота "сухими". Наступний матч "вершкові" зіграють 2 березня на виїзді проти Валенсії, за яку грає Роман Яремчук. Стартовий свисток "синьо-жовтого" дербі пролунає о 22:00.