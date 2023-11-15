Перерізали горло під час матчу: в Англії заарештовано хокеїста за ненавмисне вбивство

У Британській хокейній лізі наприкінці жовтня сталася трагедія. Гравець Ноттінгем Пантерс Адам Джонсон помер після того, як отримав поріз шиї від ковзана гравця суперників Шеффілд Стілерс Метта Петгрейва у суботу ввечері.

Петгрейва заарештували за підозрою в ненавмисному вбивстві. У середу його відпустили під заставу.

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Трагедія на льодовому майданчику

Гравця Ноттінгем Пантерс травмував шию ковзаном під час зіткнення з Меттом Петгрейвом із Шеффілд Стілерс 28 жовтня. Його доставили до лікарні, де констатували смерть.

Матч між Пантерз та Стілерз зупинили на 35-й хвилині та вирішили не продовжувати. Британська Елітна хокейна ліга також перенесла усі матчі, які мали відбутись у неділю, 29 жовтня.

Поліція оголосила про арешт Петгрейва у вівторок, але в середу заявила, що чоловіка відпустили під заставу. Ноттінгем Пантерс раніше називав смерть Джонсона дивним нещасним випадком.

У поліції наголосили, що розслідування триває.

Що відомо про хокеїста