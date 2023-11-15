Перерізали горло під час матчу: в Англії заарештовано хокеїста за ненавмисне вбивство
Джерело:ВВС
У Британській хокейній лізі наприкінці жовтня сталася трагедія. Гравець Ноттінгем Пантерс Адам Джонсон помер після того, як отримав поріз шиї від ковзана гравця суперників Шеффілд Стілерс Метта Петгрейва у суботу ввечері.
Петгрейва заарештували за підозрою в ненавмисному вбивстві. У середу його відпустили під заставу.
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Трагедія на льодовому майданчику
Гравця Ноттінгем Пантерс травмував шию ковзаном під час зіткнення з Меттом Петгрейвом із Шеффілд Стілерс 28 жовтня. Його доставили до лікарні, де констатували смерть.
Матч між Пантерз та Стілерз зупинили на 35-й хвилині та вирішили не продовжувати. Британська Елітна хокейна ліга також перенесла усі матчі, які мали відбутись у неділю, 29 жовтня.
Поліція оголосила про арешт Петгрейва у вівторок, але в середу заявила, що чоловіка відпустили під заставу. Ноттінгем Пантерс раніше називав смерть Джонсона дивним нещасним випадком.
У поліції наголосили, що розслідування триває.
Що відомо про хокеїста
- Раніше Джонсон виступав у НХЛ, 13 разів виступаючи за Піттсбург Пінгвінс.
- Він забив свій перший гол у НХЛ у своєму рідному штаті за Пінгвінів проти Міннесоти Вайлд у 2019 році.
- У сезоні 2020-2021 він перейшов до Шведської хокейної ліги, після чого виступав за Онтаріо Рейн та Ліхай Веллі Фантомс в Американській хокейній лізі.
- Джонсон грав за Аугсбургер Пантера в німецькому DEL, перш ніж перейти до Ноттінгем Пантерс у серпні.
- Перед смертю він набрав 11 очок у 12 іграх як у чемпіонаті, так і в кубку.