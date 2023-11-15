Петгрейв был арестован по подозрению в непреднамеренном убийстве. В среду он был отпущен под залог.

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Трагедия на ледовой площадке

Игрока Ноттингем Пантерс травмировал шею коньком во время столкновения с Мэттом Петгрейвом с Шеффилдом Стиллерсом 28 октября. Его доставили в больницу, где констатировали смерть.

Матч между Пантерзом и Стиллерзом остановили на 35-й минуте и решили не продолжать. Британская Элитная хоккейная лига также перенесла все матчи, которые должны были состояться в воскресенье, 29 октября.

Полиция объявила об аресте Петгрейва во вторник, но в среду заявила, что мужчину отпустили под залог. Ноттингем Пантерс раньше называл смерть Джонсона удивительным несчастным случаем.

В полиции подчеркнули, что расследование продолжается.

Что известно о хоккеисте