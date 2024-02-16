Поцілив ліктем в око через глузування: боксер розповів, як Ф'юрі отримав травму

Епатажний Тайсон Ф'юрі не вміє контролювати емоції навіть під час тренувань. Постійні жарти та глузування зіграли проти самого "Циганського короля".

Хорватський боксер Агрон Смакічі став тією людиною, через яку перенесли "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. У злощасному спарингу 33-річний боєць завдав розсічення "Циганському королю".

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Ф'юрі дожартувався

Смакічі своїми габаритами нагадує українського боксера. Тож команда Ф'юрі спеціально запросила його у тренувальний табір. Очевидно, що крім ударів "Циганський король" вирішив перевірити на Смакічі свої жарти. Відразу скажемо – вийшло не дуже.

Хорватський боксер пригадав, як перед спарингом Ф'юрі глузував над ним, "тикаючись у його зад своїм пахом".

"Він зробив це, але це був жарт, і я не сприйняв його серйозно. Я не розлютився, тому що він сміявся, він кумедний. Він комік.

Так, це змусило мене стати трохи серйознішим, я хотів показати йому, що в мене є. Але це був чистий удар, і удар ліктем був нанесений не спеціально, я просто намагався провести найкращі раунди і показати йому, що я заслуговую на повагу.

Я отримав цю повагу в спарингу, а після він сказав: "Чудовий спаринг, відбуваються нещасні випадки, все до цього було чудово", – розповів Смакічі.

Злощасний спаринг Ф'юрі та Смакічі: дивіться відео

Нагадаємо, що багато експертів засумнівалися у появі травми напередодні бою. Одразу з'явилося чимало конспірологічних теорій.

Втім, найкраще сказав Олександр Усик. Український боксер розповів, що Ф'юрі поплатився через своє нехлюйство.

Бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня 2024 року. У контракті на поєдинок прописаний пункт про обов'язковий реванш.