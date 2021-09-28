Переможці Євро та Копа Америка визначать "абсолютного чемпіона"

Італія й Аргентина в червні 2022 року зіграють між собою поєдинок у статусі чинних чемпіонів Європи й Південної Америки. Раніше цей матч також планували зіграти на честь Дієго Марадони, який помер у листопаді 2020 року.

Цей поєдинок також має стати частиною програми розширення співпраці між УЄФА й Конфедерацією футболу Південної Америки (КОМЕНБОЛ).

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Матч Італія – Аргентина

Наразі відомо, що поєдинок проведуть у червні 2022 року – під час вікна для міжнародних матчів збірних.

Місце проведення матчу поки невідоме, хоча раніше повідомлялося, що він відбудеться в Неаполі.

Саме таке місце називали першочергово, оскільки поєдинок передовсім мав бути матчем пам'яті Дієго Марадони – аргентинського футболіста, який більшу частину своєї кар'єри провів в Італії.

Ще один мотив матчу – зустріч чемпіонів Європи й Південної Америки. Обидва ці звання збірні завоювали в липні 2021 року. Тож матч тепер матиме напів офіційний статус.

Попередні зустрічі чемпіонів: