Переможці Євро та Копа Америка визначать "абсолютного чемпіона"
Джерело:UEFA
Італія й Аргентина в червні 2022 року зіграють між собою поєдинок у статусі чинних чемпіонів Європи й Південної Америки. Раніше цей матч також планували зіграти на честь Дієго Марадони, який помер у листопаді 2020 року.
Цей поєдинок також має стати частиною програми розширення співпраці між УЄФА й Конфедерацією футболу Південної Америки (КОМЕНБОЛ).
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Матч Італія – Аргентина
Наразі відомо, що поєдинок проведуть у червні 2022 року – під час вікна для міжнародних матчів збірних.
Місце проведення матчу поки невідоме, хоча раніше повідомлялося, що він відбудеться в Неаполі.
Саме таке місце називали першочергово, оскільки поєдинок передовсім мав бути матчем пам'яті Дієго Марадони – аргентинського футболіста, який більшу частину своєї кар'єри провів в Італії.
Ще один мотив матчу – зустріч чемпіонів Європи й Південної Америки. Обидва ці звання збірні завоювали в липні 2021 року. Тож матч тепер матиме напів офіційний статус.
Попередні зустрічі чемпіонів:
- Раніше чемпіони Європи й Південної Америки проводили між собою поєдинки двічі – у 1985 й 1993 роках.
- У 1985 році збірна Франції обіграла Уругвай з рахунком 2:0.
- Натомість у 1993 році перемогу святкували латиноамериканці – після нічиєї 1:1 Аргентина перемогла Данію по пенальті 5:4.