Робота системи оцінювалась у рамках турніру поточного сезону. Спеціальний аналітичний проаналізував понад сотню епізодів, виділивши 48 найскладніших.

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Оцінка роботи системи

Цього сезону було створено незалежну комісію з п'яти осіб для проведення щотижневого огляду у ключових інцидентів у всіх матчах вищої ліги. Комісія визначила 48 моментів, де потрібно було втручання VAR, в яких арбітри прийняли правильне рішення.

Та є інша сторона медалі. Виявилось, що у 6 випадках VAR скасував рішення, які були прийняті арбітрами правильно. Ще 6 випадків пройшли повз систему. Невідомо, про які саме рішення йде мова.

До речі, система VAR працює в АПЛ з 2018 року.

Відомий у минулому арбітр Ховард Вебб, який займається суддівськими питаннями в АПЛ, вважає, що впровадження VAR у чемпіонаті пройшло успішно. Не дивлячись на це, він бажає покращувати систему, аби добитись справедливості на футбольному полі.