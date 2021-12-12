Переможний дубль Норвегії на старті сезону: Україна сьома в естафетній гонці

У австрійському Хохфільцені завершилася друга чоловіча естафета в сезоні. Україна була представлена у незмінному складі.

17-й поспіль подіум Норвегії в естафеті

Чоловіча збірна Норвегії вкотре перемагає в естафетній гонці. Норвежці не залишили шансів своїм суперникам та впевнено здобули перемогу.

До речі Україна п'ята в жіночій естафеті: Швеція здобула нервову перемогу

На другому місці опинилися потенційні конкуренти непереможної команди – французи. Вони програли лідеру 14 секунд та завоювали срібло. За третє місце точилася напружена боротьба, у якій збірна Росії перемогла команду Німеччини.

Цікаво, що саме такий подіум був у швецькому Естерсунді.

Виступ збірної України

Склад збірної України на чоловічу естафету в Хохфільцені був ідентичним до першої командної гонки в сезоні. Спортсмени навіть виступали у тому ж порядку, що й у Швеції.

Артем Прима представляв Україну на першому етапі. Біатлоністу знадобилося 2 додаткових патрони на лежці. Після першого вогневого рубежу він вийшов на 18-й позиції, проте відставання його від лідера було не значним – 20 секунд. На підході до другої стрільби він відіграв 10 секунд у росіянина Томшина.

На стійці Артем закрив 5 з 5 та розташувався на 8-й позиції. Проте у підсумку українець не зміг втриматися у щільній десятці та передав естафету 11-м.

На другому етапі на дистанцію вийшов Дмитро Підручний. Українець у швидкому темпі відпрацював на першому вогневому рубежі, він використав один додатковий патрон. На підході до стійки Дмитро був 8-м. Він "чисто" відпрацював на стрільбі. Він вийшов з рубежу на 6-му місці. Проте втримати йому цю позицію не вдалося. Підручний передав естафету 9-м.

Українцям не вийшло поборотися за топ- 6

Богдан Цимбал вийшов на дистанцію на третьому етапі. Українець дещо змусив понервувати вболівальників на лежці. Перші два постріли українця "у молоко", але все ж таки йому вдалося уникнути штрафних кіл, відпрацювавши з двома додатковими патронами.

На стійці Богдан блискавично відпрацював на останньому вогневому рубежі. Біатлоніст закрив 5 мішеней за 26 секунд, при тому, що йому знадобився 1 додатковий патрон. Це найкращий показник на стійці передостаннього етапу. Він передав естафету на 9-й позиції.

Антон Дудченко вже традиційно завершував командну гонку. На першому рубежі він відпрацював з одним додатковим патроном. На стійці Антон теж схибив одного разу, проте швидко виправив свою помилку. Він фінішував 7-м.

Результати естафети у чоловіків

1. Норвегія (0+5) +1:14:34.8

2. Франція (0+8) +21.2

3. Росія (1+9) +47.3

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7. Україна (0+8) +2:32.5