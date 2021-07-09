Переможець Кубка Стенлі проведе чемпіонський парад на катерах

Хокейний клуб Тампа-Бей Лайтнінг став переможцем Кубка Стенлі. Для вболівальників клубу буде проведено чемпіонський парад. Однак він відбудеться на річці.

Тампа-Бей у фіналі Кубка Стенлі обіграла Монреаль з рахунком 4:1. І другий рік поспіль виграла трофей (загалом це третя перемога команди в історії).

Як це було Тампа обіграла Монреаль і захистила титул володаря Кубка Стенлі: відео

Як і в попередньому сезоні, керівництво клубу вирішило провести чемпіонський парад на човнах на річці Хіллсборо. Вболівальникам клубу ж пропонується вітати чемпіонів по обох берегах річки. Жоден інший човен не буде допущений до чемпіонського параду. Він відбудеться в понеділок, 12 липня, і розпочнеться об 11:00 годині за місцевим часом.

Вже після цього відбудеться традиційне святкування в одному з парків міста.

Варто відзначити, що в минулому сезоні, коли Тампа-Бей теж перемогла у Кубку Стенлі, чемпіонський парад теж влаштували на човнах