Тампа-Бэй в финале Кубка Стэнли обыграла Монреаль со счетом 4:1. И второй год подряд выиграла трофей (в целом это третья победа команды в истории).

Как это было Тампа обыграла Монреаль и защитила титул обладателя Кубка Стэнли: видео

Как и в предыдущем сезоне, руководство клуба решило провести чемпионский парад на лодках на реке Хиллсборо. Болельщикам клуба же предлагается приветствовать чемпионов по обоим берегам реки. Ни одна другая лодка не будет допущена к чемпионскому параду. Он состоится в понедельник, 12 июля, и начнется в 11:00 по местному времени.

Уже после этого состоится традиционное празднование в одном из парков города.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне, когда Тампа-Бэй тоже победила в Кубке Стэнли, чемпионский парад тоже устроили на лодках