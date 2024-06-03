Свято у Зорі: луганці заробили 3 мільйони євро завдяки тріумфу Реала в Лізі чемпіонів і Ла Лізі

Луганська Зоря була дуже зацікавлена у тріумфі Реала в головному єврокубку. Представник УПЛ зміг отримати солідні бонуси завдяки феєрії Андрія Луніна.

У суботу завершився сезон 2023-2024 в Лізі чемпіонів. Переможцем турніру став мадридський Реал, який достиснув у кінці дортмундську Боруссію (2:0).

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Солідний бонус луганцям

На фінал у воротах "бланкос" вийшов Тібо Куртуа, який майже весь сезон заліковував травму. Втім важливий вклад в успіхи Реала зробив Андрій Лунін. Українець відіграв 31 матч за сезон, з яких 12 – насухо.

Такий успіх Луніна дозволив непогано заробити його колишньому клубу Зорі. Луганці мають отримати від Реала аж три мільйони євро бонусів. Складається вона з наступних компонентів:

1 мільйон євро Зоря отримає за як мінімум 10 зіграних матчів Луніним за сезон

1 мільйон євро Реал заплатить у разі чемпіонства в сезоні, де Лунін проведе більше 50% ігор в Ла Лізі

1 мільйон євро Зоря заробить, якщо Лунін відіграє більше 50% матчів у переможній Лізі чемпіонів

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Кожен із цих пунктів і був реалізований цього сезону. Нагадаємо, що Андрій перебрався із Зорі в Реал у 2018 році за 8,5 мільйона євро. Втім за минулі п'ять років Андрій провів за мадридців лише 18 матчів.

Клуб здавав в оренду українця у Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. У 2022 році Лунін вже ставав з Реалом чемпіоном Іспанії та переможцем Ліги чемпіонів. Проте тоді він відіграв усього дві гри в Ла Лізі та жодної – в єврокубках.